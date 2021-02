UFC geeft Ottman Azaitar tweede kans na schorsing voor schenden coronaregels

De Marokkaans-Duitse MMA-vechter Ottman Azaitar mag toch bij de Amerikaanse vechtsport organisatie UFC blijven

UFC-eindbaas Dana White heeft tegen ESPN gemeld dat hij van gedachten is veranderd en Azaitar een "tweede kans" zal geven.

Een maand geleden meldde White dat het contract met Azaitar is beëindigd wegens het schenden van de coronavoorschriften die de UFC alle vechters had opgelegd. Volgens White had Azaitar vrienden binnengesmokkeld in de afgesloten faciliteit 'Fight Island'. In het geïsoleerde verblijf mochten alleen vechters en hun teams komen.

In een interview met BT Sport vertelde White destijds wat er gebeurde: "Hij en zijn team sneden hun polsbandjes af, gaven ze aan iemand buiten de "bubbel". De indringer werd door beveiligers betrapt maar weigerde de instructies op te volgen.



De onverslagen 30-jarige lichtgewicht zou het tijdens UFC 257 opnemen tegen Matt Frevola op het affiche van Dustin Poirier tegen Conor McGregor.

De manager van Azaitar, Ali Abdelaziz, vertelde ESPN dat het incident "een groot misverstand" was en bedankte White en de UFC voor de recente beslissing. Volgens Abdelaziz was Azaitar nooit officieel verwijderd uit de selectie of het testprogramma van de Amerikaanse anti-doping autoriteit.

Ottman Azaitar maakte zijn UFC-debuut tijdens UFC 242 in september 2019, toen hij de Finse vechter Teemu Packalen KO sloeg. Een jaar later (september 2020) won hij van de Amerikaans Khama Worthy en sloeg hem al na anderhalve minuut KO.

