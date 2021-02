Marokko overweegt verbod op cryptomunten op te heffen

De Marokkaanse centrale bank neemt de digitale valuta opnieuw in overweging, vier jaar nadat het land cryptocurrencies in zijn geheel heeft verboden.

Bank Al-Magrib (BAM) heeft een verkenningscommissie opgericht om de verdiensten van een door de centrale bank beheerde cryptocurrency te onderzoeken.

De digitale munt staat weer in de belangstelling nu de Bitcoin (BTC) al geruim tijd bezig is met een spectaculaire opmars. De totale marktwaarde van alle bitcoins is voor het eerst gestegen tot meer dan 1 biljoen dollar, ofwel duizend miljard dollar.

De zeer snelle opmars van de bitcoin, en zijn kielzog andere crypto's zoals de ether, komt op het moment dat meer gevestigde namen interesse tonen voor handel in cryptomunten. Kenners houden er ook rekening mee dat de lage koers van de dollar en de vrees voor inflatie door massale stimuleringsprogramma's van centrale banken veel particuliere investeerders naar cryptomunten drijft.



De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard. Eind 2017 bereikte 's werelds meest bekende cryptomunt al eens een piek van bijna 20.000 dollar. Maar toen spatte de 'cryptobubbel' uiteen en verloren de munten snel aan waarde.

Hoewel de handel in digitale munten in 2017 werd verboden in Marokko blijft de cryptocurrency populair in het Noord-Afrikaanse land. Alleen Nigeria, Zuid-Afrika en Kenia verhandelden in Afrika meer crypto's.



BAM lijkt de met blockchain-aangedreven valuta met veel voorzichtigheid te bekijken. De nieuwe commissie gaat onderzoeken of de instelling haar eigen cryptocurrency zou kunnen uitgeven. Zo'n 'Central Bank Digital Currency' (CBDC) wordt door verschillende centrale banken overwogen.

Aangezien het speculatieve karakter van cryptocurrencies het uiterst conservatieve en risicomijdende BAM lijkt te blijven verontrusten, zal de nieuwe commissie overgaan tot het identificeren en analyseren van de belangrijkste voor- en nadelen van een Marokkaanse CDBC.

De Chinese centrale bank verwacht dat haar 'digitale yuan' uiteindelijk de dollar zou kunnen uitdagen.

© MAROKKO.NL 2021