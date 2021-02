Marokko registreert 24 besmettingen met Britse variant coronavirus

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft tot nu toe 24 gevallen van de Britse coronavariant geregistreerd

Dat meldt het zorgministerie zaterdag in een persbericht waarin het burgers wees op het belang van het naleven van de coronamaatregelen.

Hoewel het aantal besmettingsgevallen in Marokko de afgelopen weken aanzienlijk is gedaald, is de strijd tegen COVID-19 nog steeds aan de gang, aldus de verklaring. Het ministerie riep iedereen op extra waakzaam te zijn, vooral omdat het land aan het begin staat van de landelijke vaccinatiecampagne en de gewenste groepsimmuniteit nog lang niet is bereikt.

Marokko ontdekte in januari het eerste geval van het gemuteerde virus. Het ging om een Marokkaanse man uit Ierland. De man werd bij aankomst vanuit de haven van Marseille in de haven van Tanger-Med positief getest op het coronavirus. Hij vertoonde verder geen zichtbare symptomen.



Gezondheidsexperts verzekerden dat de gemuteerde varianten niet per se dodelijker zijn, maar bewezen dat ze zich wel sneller verspreiden dan de oorspronkelijke versie van het virus.

De afgelopen weken hebben zorgautoriteiten in Marokko extra maatregelen getroffen om import van gemuteerde coronavarianten te voorkomen. Als onderdeel van die extra maatregelen worden reizigers in sommige (lucht)havens bij aankomst in het land getest op het coronavirus.



Tijdens de landelijke vaccinatiecampagne worden mensen ingeënt met het coronavaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca en het middel van staatsfarmaceut Sinopharm. Beide vaccins werken ook tegen de Brtise variant.

Tot op heden is geen enkele besmetting met de Zuid-Afrikaanse of Braziliaanse virusvariant in Marokko gedetecteerd. Het middel van AstraZeneca werkt minder goed tegen deze twee varianten en leidde in Zuid-Afrika tot de opschorting van de vaccinatiecampagne.

