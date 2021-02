RIVM: 4217 nieuwe positieve tests, iets boven het weekgemiddelde

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4217 positieve coronatesten geregistreerd.

Dat zijn er iets meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen dat op 4124 ligt, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Zondag turfde het instituut over een etmaal gemeten 4720 positieve tests, eveneens boven het zevendaags gemiddelde. Het RIVM waarschuwde eerder al voor toenemende besmettingscijfers doordat steeds meer mensen de oprukkende Britse variant van het coronavirus oplopen.

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 32. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Zondag werden 17 overlijdens geregistreerd, zaterdag 62, vrijdag 50 en donderdag 74.



Amsterdam

De hoofdstad brengt het er het slechtst vanaf met 163 nieuwe coronabesmettingen afgelopen etmaal. In Rotterdam testten 150 inwoners positief en in Groningen 77. Ook in Den Haag (66) en Eindhoven (61) werden relatief veel nieuwe gevallen vastgesteld.

Zondag werd bekend dat inmiddels 1 miljoen Nederlanders zijn gevaccineerd. Coronaminister Hugo de Jonge hoopt dat de teller over een maand op 2 miljoen staat.

© ANP 2021