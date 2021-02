Tanger: Brand in naaiatelier midden in woonwijk (video)

marokko 22 feb 16:30

In een naaiatelier in een woonwijk in Tanger is zondag brand uitgebroken

De naaiatelier is gehuisvest in de kelder van een woning in de wijk Val Fleuri. De ondergrondse ruimte diende tevens als opslagplaats voor textiel. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Hulpdiensten rukten met groot materiaal uit. De schade als gevolg van de brand en blusactiviteiten zijn groot. Volgens getuigen is de brand veroorzaakt door kortsluiting in de opslagplaats. Naaiateliers

Het incident komt nog geen twee weken na het tragische ongeval waarbij 29 medewerkers van een naaiatelier werden geëlektrocuteerd doordat de ondergrondse ruimte waarin zij werkten onder water kwam te staan. De "clandestiene" naaiatelier was naar verluidt al meer dan 20 jaar gehuisvest in een ondergrondse garage, gelegen onder een woonvilla.

De eigenaar van die naaiatelier werd gearresteerd op verdenking van onopzettelijke doodslag en meerdere schendingen van de arbeidswet. Toch lijkt het erop dat het informele gedoogbeleid van de autoriteiten een rol speelde bij de stelselmatige overtredingen van de veiligheidsvoorschriften. De onderneming stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, betaalde belasting, gaf werknemers aan bij het sociale zekerheidsfonds CNSS en werd bovendien regelmatig bezocht door de arbeidsinspectie.

Het incident herinnerde aan de levensgevaarlijke arbeidsomstandigheden waaraan veel Marokkaanse arbeiders in de informele sector dagelijks worden blootgesteld. Minstens 2,4 miljoen Marokkanen werken zonder sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, pensioenregeling of enige wettelijke bescherming. Volgens een rapport uit 2018 van het Marokkaanse ondernemersverbond (CGEM) vertegenwoordigt de informele sector in Marokko 20% van het bruto nationaal product (BNP). © MAROKKO.NL 2021