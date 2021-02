Onderzoek: Ruim 40% Nederlanders denkt negatief over moslims

38 procent van de ondervraagde Nederlanders geeft aan negatief te denken over moslims.

Dit blijkt uit onderzoek door de Britse NGO HopeNotHate. Voor het onderzoek werden 12.000 inwoners in acht Europese landen ondervraagd.

De NGO zet zich in tegen discriminatie en benadrukt de opkomst van complottheorieën, extreemrechtse terroristische aanslagen en de toename van moslimhaat en islamofobie.

Van de ondervraagde Nederlanders geeft 38 procent aan negatief over moslims te denken, slechts 18 procent van de Nederlanders denkt positief over moslims. De grootste groep geeft echter aan niet negatief of positief over moslims te denken.



De cijfers van Nederland liggen dicht bij het Europese gemiddelde, net als die van Duitsland, Frankrijk en Italië. In het Verenigd Koninkrijk zijn mensen veel minder negatief over moslims: 26 procent, in schril contrast met Hongarije, waar meer dan de helft van de bevolking dat wel is. Volgens het onderzoek komt dat door de anti-migrantenretoriek van premier Viktor Orbán.

In Hongarije is slechts 0,4 % van de bevolking moslim, een veel lager percentage dan in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In het Oost-Europese land gelooft bijna de helft van de bevolking zelfs dat de 'elites' samenzweren door zo veel mogelijk migranten binnen te laten. In Nederland gelooft een vijfde (19%) van de bevolking in deze theorie.



Volgens de NGO proberen extreemrechtse groeperingen in Nederland via provocerende acties media-aandacht te generen: bijvoorbeeld door het grillen van varkensvlees bij de voordeur van de Al Fourqaan-moskee in Eindhoven (Pegida) en het bezetten van het dak van moskee Al Hijra in Leiden (Identitair Verzet). Toch is de dreiging die vanuit deze groepen uitgaat klein, aldus het rapport. "Activistische groeperingen van extreemrechts zijn klein, slecht georganiseerd en ruziën met elkaar."

De NGO maakt zich wel zorgen om prominenten als Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD). Volgens HopeNotHate associeert de politicus zich met extreemrechts gedachtegoed en extreemrechtse mensen. Hetzelfde geldt voor journalist Joost Niemöller en Pegida-voorman Edwin Wagensveld. Zij zijn de meest invloedrijke rechtsextremisten op Twitter, aldus de NGO.

