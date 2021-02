Marokko: Samenwonend stel Fatiha-huwelijk vrijgesproken van overspel

Een Marokkaanse rechter in Zagora in het zuidoosten van Marokko heeft een man vrijgesproken van overspel, ondanks het feit dat hij zonder huwelijksakte bij zijn tweede vrouw woonde

De man werd door zijn eerste vrouw beschuldigd van geweld en overspel omdat hij met een andere vrouw samenwoonde.

De rechtbank van eerste aanleg in Zagora heeft de man wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden wegens geweld maar beschouwde hij het "overspel" van de beklaagde niet als overtreding van de wet.

De man gaf toe dat hij met een andere vrouw samenwoont maar verklaarde dat hij en zijn nieuwe partner dat pas zijn gaan doen nadat het tweetal het 'Fatiha-huwelijk' had voltrokken in aanwezigheid van meerdere familieleden.



Het zogenaamde Fatiha-huwelijk is een huwelijksovereenkomst dat niet wordt gedocumenteerd door middel van een schriftelijk contract. De vereisten, volgens de islamitische wet, zijn wederzijdse overeenstemming tussen het paar en de aanwezigheid van familieleden die als getuigen dienen.

Hoewel dit type huwelijk geldig is vanuit religieus oogpunt en in Marokko nog steeds als sociaal aanvaardbaar word gezien, met name in plattelandsgebieden, dringt het Marokkaanse Familierecht (Moudwana) aan op documentatie door middel van een schriftelijke verklaring, om in geval van scheiding de rechten van het paar en eventuele kinderen te beschermen.



Ondanks de klacht van de eerste vrouw van de verdachte, was de rechter van mening dat het ontbreken van een formele huwelijksakte geen reden is om de ​​seksuele relatie tussen een man en zijn tweede vrouw als 'overspel' te beschouwen.

Volgens artikel 491 van het Marokkaanse Wetboek van Strafrecht wordt kan overspel worden bestraft met een gevangenisstraf maximaal twee jaar als de benadeelde partner een klacht indient. De recente uitspraak zou echter kunnen leiden tot een nieuw gerechtelijk precedent als deze niet door hoger beroep wordt teruggedraaid.

