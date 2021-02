Nieuwe wettelijke basis avondklok pas maandag van kracht geworden

algemeen 22 feb 17:06

De avondklok heeft maandag officieel een nieuwe wettelijke basis gekregen, twee dagen later dan justitieminister Ferd Grapperhaus vrijdag in de senaat had aangekondigd.

Dat betekent dat de boetes die het afgelopen weekend zijn opgelegd voor overtreding van het straatverbod, nog onder de oude juridische grondslag vallen. De kans bestaat dat de boetes (95 euro) van tafel gaan. Sinds het begin van de avondklok op 23 januari zijn er 33.000 bekeuringen uitgedeeld, meldde het Openbaar Ministerie (OM) afgelopen vrijdag. Het gerechtshof in Den Haag zal vrijdag bepalen of de oude basis voor de avondklok voldoende is of niet. Als het hof net als de rechtbank vindt dat dit niet het geval is, dan heeft dat waarschijnlijk gevolgen voor de boetes die zijn opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) en Grapperhaus zullen daarover met elkaar in overleg gaan. Als het hof de oude verankering alsnog goedkeurt, verandert er niets, meldt het ministerie.

Haastig ingelaste debatten

De avondklok hangt hoe dan ook onder de nieuwe wettelijke grondslag, vond zowel de Eerste als de Tweede Kamer vorige week in haastig ingelaste debatten. De ministeriële regeling van de avondklok is vanaf nu gekoppeld aan de zogenoemde tijdelijke coronawet (Twm), die weer valt onder de Wet publieke gezondheid (Wpg). De oude grondslag onder de avondklokregeling - de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) - is maandag buiten werking gesteld, meldt het ministerie. Grapperhaus wilde dat dit het liefst zaterdag al zou gebeuren, maar volgens het ministerie was er meer tijd nodig. © ANP 2021