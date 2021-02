Vlaggen in VS halfstok om half miljoen coronadoden

President Joe Biden heeft opdracht gegeven de Amerikaanse vlag halfstok te hangen op federale overheidsgebouwen om te markeren dat in de Verenigde Staten een half miljoen mensen aan het coronavirus zijn overleden.

De vlag blijft vijf dagen halfstok uit eerbetoon aan de slachtoffers, zei zijn woordvoerder. De VS zijn wereldwijd ruimschoots koploper wat betreft het aantal sterfgevallen.

Dat geldt ook voor het aantal besmettingen, dat inmiddels op ruim 28 miljoen staat. De grens van 400.000 Amerikaanse coronadoden werd ruim een maand geleden gepasseerd en de drempel van 100.000 eind mei. In alle landen samen zijn bijna 2,5 miljoen mensen overleden door Covid-19.

Biden heeft de bestrijding van het coronavirus tot een van de speerpunten van zijn beleid uitgeroepen. "500.000, dat zijn er bijna 70.000 meer dan alle Amerikanen die in een periode van vier jaar in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen", zei hij onlangs.



Toespraak

Biden houdt rond middernacht onze tijd een toespraak in het Witte Huis over de grimmige mijlpaal, gevolgd door een moment van stilte en het aansteken van kaarsen. Onder anderen zijn vrouw Jill Biden en vicepresident Kamala Harris vergezellen hem.

De vaccinatiecampagne in de VS is flink opgevoerd sinds Biden een maand geleden aantrad. Inmiddels hebben ongeveer 44 miljoen mensen minstens één vaccinatie gekregen, wat overeenkomt met ruim 13 procent van de bevolking. Bijna 19 miljoen Amerikanen hebben twee doses toegediend gekregen.

