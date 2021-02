Algerije levert tientallen militaire voertuigen aan Polisario

Algerije heeft zondag tientallen voertuigen gedoneerd aan de Polisario-militie.

Een Algerijnse militaire delegatie is zondag aangekomen in Rabouni waar ze op het hoofdkantoor van de Polisario hebben geluncht met Polisario voorman Brahim Ghali, melden bronnen aan nieuwsdienst Yabiladi.

De Algerijnse delegatie kwam niet met lege handen maar heeft ruim 40 voertuigen van het merk Toyota, bestemd voor militair gebruik, aan de Polisario overhandigd. De wagens zullen worden verdeeld over de verschillende posities van de separatisten in het zuiden van Algerije.

Het is niet de eerste keer dan buurland Algerije investeert in het Polisario Front. Amper drie dagen na de militaire operatie van Marokko in de grensstreek El Guerguerate had Algiers een luchtbrug geopend met Tindouf om de kampen te bevoorraden.



Algerije beweerde nadien dat het ging om voedselpakketten, in werkelijkheid was de luchtverbinding bedoeld om wapens in de handen van Polisario-strijders te krijgen.

De dagen na de inzet van het Marokkaanse leger volgden tal van schermutselingen tussen de separatisten en het Marokkaanse leger.

