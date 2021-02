Fez: Slager opgepakt na verkoop khlii met ezelvlees

marokko 22 feb 20:37

Een slager in Fez is gearresteerd nadat uit onderzoek is gebleken dat zijn etenswaren met ezelvlees waren bereidt.

De slager verkocht zijn bereide producten in Fez en Tanger, meldt dagblad Al Massae. De gerechten zijn ongeschikt voor consumptie en de autoriteiten pogen de koopwaar te onderscheppen. De slager stond in Fez bekend om de verkoop van hoogwaardige vleesproducten en maakte traditioneel Marokkaanse gerechten van gedroogd vlees (khlii). Ook in Tanger vonden zijn producten gretig aftrek. Het politieonderzoek loopt nog. De politie verwacht de komende dagen meer arrestaties in de zaak. © MAROKKO.NL 2021