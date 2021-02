Marokko: Onderwijsvakbond hekelt verzoening met Israël

Een Marokkaanse onderwijsvakbond verwierp alle educatieve en culturele normalisatie met Israël

In een brief aan de Marokkaanse Minister van Onderwijs Said Amzazi waarschuwde de Nationale Federatie van Onderwijs voor de opname van het Joodse erfgoed in het Marokkaanse curriculum.

De verklaring komt in navolging van de recente aankondiging van een uitwisselingsprogramma tussen Marokkaanse en Israëlische studenten.

Volgens de vakbond is de jumelageovereenkomst een poging om het onderwijssysteem te transformeren om jonge Marokkanen de voorgenomen normalisatie te doen accepteren.



Vorige week meldde Amzazi tegenover het Israëlische radiostation KAN dat hij en zijn Israëlische tegenhanger, Yoav Galant, overeenstemming hebben bereikt over een uitwisselingsprogramma voor studenten.

Als onderdeel van het programma zullen studenten van deelnemende scholen in de twee landen video's uitwisselen over hun educatieve ervaringen. De topambtenaren kwamen ook overeen om op 4 en 5 april het Mimouna-festival te vieren met deelname van Israëlische en Marokkaanse studenten. De dag wordt gevierd door de Joodse bevolking van Marokko.



De twee landen kwamen in december overeen om weer nauwer samen te gaan werken. De voorgenomen verzoening was onderdeel van een tripartiete overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Israël en Marokko.

Marokko besloot in november, nog voordat de twee landen besloten de betrekkingen te herstellen, om de Joodse geschiedenis en cultuur te onderwijzen op basisscholen. Het besluit werd hartelijk verwelkomd door de Joodse gemeenschap in Marokko.

