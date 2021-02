Aicha Ayach weer op vrije voeten

Modeontwerpster en vlogster Aicha Ayach heeft vorige week de gevangenis verlaten na het uitzitten van haar gevangenisstraf

De vlogster werd een jaar geleden veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar voor haar aandeel in de omstreden chantage-zaak Hamza-mon-bb.

Na hoger beroep werd de straf verlaagd naar één jaar, wegens verzachtende omstandigheden. De modeontwerpster had meegewerkt met het politieonderzoek.

Vlogster en make-up artist Ayach kwam eind februari vorig aan vanuit Dubai waar ze eerder werd gearresteerd nadat de Marokkaanse autoriteiten een internationaal aanhoudingsbevel tegen haar hadden uitgevaardigd.



'Hamza mon bb'

De politie had in 2019 meer dan 70 klachten ontvangen naar aanleiding van berichten van de social-media gebruiker die zichzelf 'Hamza-mon-bb' noemt, onder meer van de Marokkaanse zangeres Saida Charaf en mensenrechtenactivist Mohamed Madimi. De gebruikersnaam is na lange afwezigheid weer actief op Instagram.

Tot dusver heeft Marokko zeven mensen in de zaak veroordeeld, waaronder zangeres Dounia Batma en haar zus Ibtissam Batma. De zussen werden eind juli veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 8 en 12 maanden voor hun betrokkenheid bij de chantage-zaak. Dounia werd in hoger beroep veroordeeld tot 12 maanden celstraf.



Eind februari 2020 werd een student veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor het hacken van slachtoffers van Hamza-mon-bb. Half februari werden drie andere verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen, waaronder vlogster 'Glamour' Jannah, Hiba Press journalist Mohammed Dahir en 'Ferrari' Sakkine.

In januari 2020 werd een politieagent veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden voor het lekken van informatie aan vlogster Ayach.

Ook de echtgenoot van Dounia Batma, Mohammed Turc werd door de politie opgeroepen voor verhoor.

