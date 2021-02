Marokko: vluchten uit Nederland en België opgeschort

Marokko heeft besloten om vanaf maandag 22 februari vluchten van en naar Turkije, Zwitserland, Duitsland, België en Nederland op te schorten.

De maatregel is bedoeld om verspreiding van het coronavirus af te remmen en geldt vanaf maandag 22 februari om middernacht, voor een periode van 15 dagen.

Passagiers die vanuit Nederland via een derde land met het vliegtuig in Marokko aankomen, zullen niet worden toegelaten in Marokko, meldt de Nederlandse ambassade in Rabat op Twitter.

De Marokkaanse bezorgdheid wordt gerechtvaardigd door de toename van het aantal besmettingsgevallen veroorzaakt door de nieuwe varianten van het coronavirus. Tot dusver heeft Marokko 'slechts' 24 gevallen ontdekt die werden veroorzaakt door de Britse variant van het longvirus COVID-19.

Opgemerkt moet worden dat de Marokkaanse grenzen officieel gesloten zijn sinds het begin van de pandemie. De vluchten die Marokko momenteel met andere landen verbindt zijn onderworpen aan machtigingen die door de autoriteiten uitzonderlijk kunnen worden opgeschort, afhankelijk van de situatie.



Vaccinatiecampagne

Intussen draait de landelijke vaccinatiecampagne op volle toeren. Marokko startte eind januari met de landelijke vaccinatiecampagne en werd het eerste Afrikaanse land dat op grote schaal burgers is gaan inenten tegen het coronavirus.

Het land startte vorige week vrijdag met het aanbieden van de tweede coronaprik aan gegadigden die drie weken geleden de eerste inenting hebben ontvangen.



Het land gebruikt het vaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca (Covishield) en het middel van de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm. Afhankelijk van welk vaccin is toegediend ontvangt men de tweede coronaprik drie of vier weken na ontvangst van de eerste inenting.

Tot op heden is geen enkele besmetting met de Zuid-Afrikaanse of Braziliaanse virusvariant in Marokko gedetecteerd. Het middel van AstraZeneca werkt minder goed tegen deze twee varianten en leidde in Zuid-Afrika tot de opschorting van de vaccinatiecampagne.

Tot dusver hebben 2.552.0173​​ mensen de eerste coronaprik ontvangen, daarvan hebben inmiddels 23.667 ook de tweede inenting gehad.

© MAROKKO.NL 2021