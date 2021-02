Corruptieproces tegen Netanyahu verder na Israëlische verkiezingen

De volgende zitting in het corruptieproces tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is op 5 april.

Dat is een kleine twee weken na de verkiezingen van 23 maart. De rechtszaak werd twee weken geleden hervat. De 71-jarige politicus verklaarde voor de rechter in Jeruzalem onschuldig te zijn.

Bij de volgende zittingen wordt een begin gemaakt met horen van getuigen. Het proces liep vertraging op door de coronacrisis

Netanyahu is de eerste premier die tijdens zijn ambtstermijn wordt vervolgd. Hij zou onder meer cadeaus hebben geaccepteerd en mediabazen hebben beloond in ruil voor positieve berichtgeving. De conservatieve leider ziet de vervolging als een politieke heksenjacht.

In maart zijn er voor de vierde keer in minder dan twee jaar landelijke verkiezingen in Israël.

