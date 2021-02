Strengere regels voor buitenlandse campagnes in Nederland

algemeen 23 feb 5:01

Buitenlandse vertegenwoordigers, zoals ambassadeurs, ministers of burgemeesters, mogen in Nederland niet zomaar meer campagne voeren voor verkiezingen in hun thuisland.

Dat schrijft demissionair minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Zo moeten ze het vooraf bij het ministerie van Buitenlandse Zaken melden als ze naar Nederland willen voor campagne. Ook mogen vertegenwoordigers van niet-EU-landen geen campagne meer voeren als de verkiezingen in hun land binnen drie maanden plaatsvinden. De beperkingen gelden niet voor Nederlandse burgers die campagne voeren, ook niet als ze zich inzetten voor verkiezingen in andere landen. Dat staat "buiten kijf", schrijft Blok. Wel denkt de minister dat door deze maatregel "er niet onnodig politieke spanningen worden geëxporteerd vanuit derde landen naar de Nederlandse samenleving".

Volgens Blok volgt Nederland hier het Duitse voorbeeld om buitenlandse beïnvloeding tegen te gaan, die volgens hem daar erg effectief is. Eerder deed een parlementaire commissie onderzoek naar ongewenste beïnvloeding vanuit onvrije landen. Organisaties uit onder meer Turkije en de Golfstaten bleken "invloed te hebben" op moskeeën in Nederland. © ANP 2021