Versoepelingen verwacht tijdens persconferentie over corona

Naar verwachting komt het kabinet dinsdagavond met voorzichtige versoepelingen van enkele coronamaatregelen.

Zo kunnen middelbare scholieren waarschijnlijk weer deels naar school. Mogelijk mogen ook kappers weer open en komt er wat meer ruimte om te winkelen.

Ook kijkt het kabinet of jongeren weer buiten kunnen sporten, zeggen ingewijden. Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdagavond een persconferentie. Dinsdagmiddag neemt het kabinet pas definitief een besluit. Maandagavond benadrukken bronnen nog dat niets zeker is.

Wel lijkt het zo goed als zeker dat de omstreden avondklok blijft. Alleen door deze maatregel te houden, zou er ruimte zijn om scholen weer deels te openen, zeggen bronnen. Hoewel de rechter vorige week oordeelde dat de wet voor de avondklok niet deugde, is er nu een nieuwe wet. Een hoger beroep tegen de uitspraak loopt nog.



De Tweede Kamer wordt dinsdag bovendien bijgepraat door de directeuren van de verschillende planbureaus over hoe Nederland van de coronacrisis moet herstellen. Eerder riepen zij het kabinet al op aan de slag te gaan met een herstelplan.

De Kamer wordt al regelmatig bijgepraat over de volksgezondheid door onder meer RIVM-baas Jaap van Dissel, zo ook woensdag. Of ook de planbureaus na dinsdag regelmatig zullen langskomen om te praten over de sociale, economische en maatschappelijke effecten van corona, is nog niet bekend.



De roep om te versoepelen neemt al weken toe, ziet ook Rutte. "Iedereen voelt: je moet wat, zo kan het ook niet langer", zei hij maandag tijdens een online sessie met studenten. Steeds meer aandacht is er voor het leed van jongeren, die nu vaker kampen met depressies en burn-outs omdat ze niet naar school kunnen, niet kunnen sporten en weinig sociale contacten hebben. "De rek is eruit", aldus De Jonge maandag.

Ondanks de toenemende druk vanuit de maatschappij, is het nog onzeker hoe ver het kabinet gaat met het verlichten van coronaregels. Er zijn grote zorgen over de coronacijfers, die sinds enkele dagen weer oplopen. Mogelijk komt dat door de besmettelijkere Britse variant van het virus. Vanwege die coronamutant zei Rutte vorige week nog dat er weinig ruimte is voor versoepelingen.

© ANP 2021