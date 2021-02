OM: Samir A. steunde 33 Daesh-vrouwen in Syrië

Samir A. (34), die verdacht wordt van het financieren van terrorisme, heeft volgens het Openbaar Ministerie 33 Daesh-vrouwen financieel ondersteund of helpen ontsnappen uit kampen in Syrië.

Daarvan staan 22 op de nationale sanctielijst terrorisme, zei de officier van justitie dinsdag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. Het OM verdenkt de Rotterdammer ervan geld ingezameld te hebben voor vrouwen en kinderen in Daesh-gebied.

Sinds eind juni zit hij hiervoor vast. Hij wilde dinsdag niet naar de rechtbank komen. Het OM vraagt de rechtbank de voorlopige hechtenis van A. te verlengen. Het onderzoek van de FIOD gaat onverminderd door, waardoor steeds meer geldstromen aan het licht komen en ook een verdenking van fraude binnen zijn administratiekantoor. Deze nieuwe verdenking betreft valsheid in geschrifte. A. werkt niet langer mee aan verhoor, zegt het OM.

Volgens het OM heeft A. het geld laten opsturen door medeverdachte Fadi M. (32), die eveneens in juni werd aangehouden. Deze man uit Vlaardingen heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het zogeheten hawalabankieren en witwassen.



Terroristische activiteiten

Geld sturen naar Daesh-vrouwen in Syrië is strafbaar. Als ze op nationale en internationale sanctielijsten terrorisme staan, gaat het om personen en organisaties die ervan worden verdacht dat ze zijn betrokken bij terroristische activiteiten. Hun tegoeden zijn bevroren.

A.'s advocaat Tamara Buruma pleitte voor het opheffen van zijn voorlopige hechtenis. Zij ziet geen bewijzen voor het financieren van terrorisme: "Hier zijn juist pogingen gedaan om vrouwen en kinderen te redden uit de kampen. Deze vrouwen konden dankzij mijn cliënt binnen het zicht van de overheid terugkeren naar Nederland. Er wordt door het OM een verkeerd beeld geschetst van de risico's van de acties van mijn cliënt."



Hofstadgroep

Buruma zegt dat A. wél volledige medewerking heeft verleend aan het onderzoek van de FIOD en open heeft verklaard over de geldstromen naar Daesh-gebied. Ze vindt ook dat de FIOD de afgelopen acht maanden genoeg tijd heeft gehad om alle familieleden van de Daesh-vrouwen te horen die geld doneerden.

De rechtszaak kan in het vierde kwartaal van dit jaar inhoudelijk worden behandeld. Het is nog niet bekend hoeveel familieleden van de vrouwen worden gedagvaard.

Samir A. is een voormalig lid van de Hofstadgroep. Hij is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor terrorisme en kwam in september 2013 vrij. De Hofstadgroep was een netwerk van radicaalislamitische jongeren. Ook Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, werd tot de groep gerekend.

