Marokko: oproep tot boycot na plotselinge prijsstijging eetbare oliën

In Marokko zijn de prijzen van eetbare oliën in korte tijd explosief gestegen.

De prijs voor vijf liter olie is in korte tijd met z'n tien dirham gestegen, de literprijs ging omhoog met anderhalve dirham.

Op sociale netwerken word opgeroepen merken als Lesieur Cristal van de Marokkaanse dochteronderneming van de Franse multinational Sofiprotéol te boycotten.

De oorzaak van de plotselinge prijsstijging is niet duidelijk, wel wordt de timing bekritiseerd. Door de gedaalde koopkracht als gevolg van de coronacrisis is de verhoogde prijs van de essentiële oliën voor velen niet te betalen.

Boycotcampagnes in Marokko bleken in het verleden bijzonder succesvol. Zo resulteerde de landelijke boycot van producten en bedrijven als Sidi Ali, Oulmès, Afriquia en Danone tot aanzienlijk lagere omzetcijfers bij fabrikanten en distributeurs.

De boycots waren een doorn in het oog van de overheid die de acties veroordeelden en afdeden als een boycot van Marokkaanse ondernemingen en hun werknemers.



© MAROKKO.NL 2021