Marokko: Volgende fase vaccinatiecampagne woensdag van start

Na de vaccinatie van de eerste groep eerstelijnwerkers en 65-plussers begint woensdag ook de vaccinatie van chronisch zieken en burgers van 60 tot en met 64 jaar.

Dat heeft het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt.

Zorgautoriteiten zullen de lijst van gegadigden opstellen op basis van informatie die wordt verstrekt door zorgorganisaties zoals het Nationaal Fonds voor Maatschappelijke Welzijnsorganisaties (CNOPS), het sociale zekerheidsfonds CNSS en zorgverzekeringsplan RAMED.

De inenting van de nieuw aangekondigde categorieën zal parallel plaatsvinden met die van de gegadigden uit de lopende fase van de vaccinatiecampagne.



Zowel burgers als buitenlanders die in Marokko wonen en die tot de beoogde doelgroepen behoren kunnen het vaccin verkrijgen. Aanmelden kan via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717. Op koninklijk bevel is het coronavaccin voor alle Marokkanen gratis.

De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren, dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Het Noord-Afrikaanse land verwacht in vijf maanden tijd groepsimmuniteit te zullen bereiken.



Marokko heeft tot dusver zeven miljoen vaccins ontvangen. Het land heeft in totaal 65 miljoen doses van de twee verschillende vaccins besteld, waarvan 40 miljoen doses van Sinopharm.

Sinds de start van de vaccinatiecampagne hebben zo'n 2,5 miljoen mensen in Marokko de eerste coronaprik ontvangen, dat is ongeveer 10 procent van de beoogde vaccinatiegraad.

