Ruim 6500 arbeidsmigranten overleden in Qatar sinds toewijzing WK

Zeker 6500 arbeidsmigranten uit India, Bangladesh, Nepal, Pakistan en Sri Lanka zijn tussen 2010 en 2020 overleden in Qatar

Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van eigen onderzoek. In 2010 kreeg het land het wereldkampioenschap voetbal van 2022 toegewezen en sindsdien wordt er in hoog tempo gebouwd.

De arbeidsmigranten worden veelal ingezet bij de bouw van voetbalstadions of infrastructuur. Qatar bouwt onder meer voetbalstadions, wegen en zelfs een hele nieuwe stad waar de WK-finale gespeeld moet worden.

Het aantal doden ligt volgens de krant overigens veel hoger dan 6500, omdat alleen de vijf genoemde landen gegevens bijhouden. In Qatar werken ook veel mensen uit de Filipijnen en Kenia, die landen houden niet goed bij hoeveel arbeidsmigranten zijn overleden.



Slechte woon- en werkomstandigheden

Volgens de officiële cijfers van de Qatarese overheid stierven de meeste buitenlandse werknemers een natuurlijke dood. Na de dood wordt er echter nooit een autopsie uitgevoerd om achter de precieze doodsoorzaak te komen. Veel mensen die in Qatar werken hadden geen gezondheidsproblemen maar stierven toch plotseling, mogelijk door de slechte woon- en werkomstandigheden.

In de zomer van 2019 bezweken veel bouwvakkers aan de hitte. Ondanks hoge temperaturen moesten ze toch doorwerken. The Guardian noemt ook een voorbeeld van een bouwvakker die werd geëlektrocuteerd toen zijn appartement, waar veel losse elektriciteitsdraden hingen, overstroomde door hevige regenval.



Buitenlandse arbeidskrachten

De regering van Qatar noemt het dodental "in proportie met het aantal buitenlandse arbeidskrachten". In het land werken ongeveer 2 miljoen buitenlanders.

De organisatie van het WK in Qatar en wereldvoetbalbond FIFA zeggen dat er alles wordt gedaan om de veiligheid van werknemers te waarborgen. De FIFA claimt dat er minder bouwvakkers overlijden die bezig zijn met het bouwen voor het WK dan in de rest van de wereld, maar de bond levert hier geen bewijs voor.

