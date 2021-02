Advocaat Khalid Kasem eist rectificatie van AD

algemeen 23 feb 11:52

Advocaat Khalid Kasem zegt in een interview in de Volkskrant dat het Algemeen Dagblad onrechtmatig schreef dat hij in 2015 informatie had doorgespeeld aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi.

Advocaat Khalid Kasem en het AD staan eind mei tegenover elkaar in de rechtszaal. Het AD schreef dat vorig jaar mei op basis van beweringen van het Openbaar Ministerie. Kasem heeft de aantijgingen altijd ontkend en begon een bodemprocedure. Afgelopen week werd bekend dat na een onderzoek van acht maanden geen bewijs werd gevonden voor de bewering dat de jurist informatie heeft gelekt. Wel staat staat dat de gelekte informatie klopte en dat deze alleen afkomstig kan zijn van iemand die het dossier kende.

Ook de deken van de Orde van Advocaten Amsterdam is ervan overtuigd dat een advocaat het lek moet zijn geweest. Kasem eist nu een rectificatie van het AD. "Mijn advocaat heeft bij het OM navraag gedaan of justitie inderdaad die overtuiging heeft", zegt Kasem in de Volkskrant. "Als dat zo is start je een strafrechtelijk onderzoek of dien je op zijn minst een klacht in bij de deken. Er loopt geen strafrechtelijk onderzoek tegen mij. En de recherche-officier heeft per mail, maar ook telefonisch kenbaar gemaakt dat er geen klacht tegen mij is ingediend."

De verdachtmakingen hebben er volgens Kasem toe geleid dat hij zowel een column bij Het Parool als de presentatie van het televisieprogramma De Vooravond aan zich voorbij zag gaan. "Als ik het programma zie, denk ik: het is een gemiste kans. Ik had dat leuk gevonden, en ik zou het, net als de huidige presentatoren overigens, goed hebben gedaan." © MAROKKO.NL 2021