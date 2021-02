Celstraf voor ambtenaar na optreden Abdelaziz Stati

Een ambtenaar van de gemeente Al Haouafate (provincie Sidi Kacem) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens het verkwansen van gemeenschapsgeld.

De onregelmatigheden kwamen aan het licht nadat de ambtenaar een optreden van Stati had betaald met gemeenschapsgeld.

De ambtenaar had een bedrag van 70.000 DH (€ 6.500) betaalt voor een optreden van volkszanger Abdelaziz Stati tijdens een muziekfestival in de gemeente Al Haouafate, meldt dagblad Al Akhbar.

De rechtbank in Rabat had de ambtenaar gevraagd duidelijkheid te verschaffen over onregelmatigheden in het huidhoudboekje van zijn gemeente. Hij moest vragen beantwoorden over de besnijdenispremies voor kinderen, subsidies voor sportteams en imkersverenigingen en de financiële tegemoetkoming voor mensen met specifieke behoeften.



Met name de verschillen tussen het vooraf bepaalde budget voor het festival en de bedragen die uiteindelijk aan de deelnemers van het evenement werden betaald zorgden voor gefronste wenkbrauwen. Het hof legde daarbij de bijzondere nadruk op de vergoeding voor zanger en violist Stati.

Naast de verdachte had de rechtbank meerdere getuigen opgeroepen, waaronder werknemers van maatschappelijke organisaties die tijdens hun verklaring verbaasd opkeken nadat ze te horen hadden gekregen dat de gemeente budgetten had gereserveerd voor hun organisaties. Ze beweerden niet op de hoogte te zijn geweest van de beurzen die voor hun stichtingen en verenigingen beschikbaar werden gesteld.



De budgetten zouden volgens de verdachte zijn opgenomen in de notulen van de gemeenteraad.

Ironisch genoeg kon de gemeentesecretaris deze uitgaven niet rechtvaardigen onder het voorwendsel dat hij analfabeet zou zijn.

