Vaccinexpert Slaoui aan de slag bij biotechbedrijf

Moncef Slaoui gaat aan de slag als wetenschappelijk directeur bij Centessa Pharmaceuticals, een particuliere bedrijvengroep bestaande uit biotechnologiebedrijven

Dat meldt het Amerikaanse dagblad The Financial Times. De Marokkaanse vaccinexpert werkte voorheen als coördinator van het Amerikaanse vaccinproject Operation Warp Speed.

Als voormalige chef van een geneesmiddelenconcern werd hij in mei 2020 de belangrijkste corona-adviseur van toenmalig president Donald Trump.

De in Agadir geboren 60-jarige Slaoui studeerde biologie aan de Brusselse universiteit ULB en stond eerder aan het hoofd van de vaccindivisie van GlaxoSmithKline waar hij meerdere vaccins ontwikkelde.



De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden had Slaoui enkele weken geleden gevraagd om op te stappen nadat hij erin was geslaagd om in een jaar tijd een coronavaccin te ontwikkelen.

Nu er twee vaccins zijn goedgekeurd, dat van Moderna en dat van Pfizer/BioNTech, en nog een paar onderweg zijn, kunnen die inspanningen op een lager pitje gezet worden, gaf Slaoui aan in eerdere interviews.

