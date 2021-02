Avondklok wordt verlengd tot in ieder geval 15 maart

De avondklok wordt in principe verlengd tot maandag 15 maart. Een week eerder neemt het kabinet een nieuw besluit over de maatregel, melden ingewijden dinsdag.

Mogelijk wordt het straatverbod dan weer verlengd, afhankelijk van de coronasituatie op dat moment.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen dat volgens de bronnen dinsdagavond bekendmaken. De avondklok is sinds zaterdag 23 januari van kracht. Mensen mogen dan tussen 21.00 uur en 04.30 uur niet zonder geldige reden op straat zijn.

Op 15 maart is ook de eerste dag van de landelijke verkiezingen, die dit jaar drie dagen duren. De eerste twee dagen zijn stembureaus open voor met name kiezers met een kwetsbare gezondheid. Andere kiezers die dan komen, worden niet geweigerd.



Het kabinet denkt ook na over de horeca en een mogelijk pad om straks langzaam te kunnen heropenen. Maar het is volgens ingewijden nu nog te vroeg om hier concrete stappen in te zetten, omdat alles erop gericht is om juist grotere groepen mensen te vermijden.

Door de hogere besmettingscijfers met het coronavirus de afgelopen week is dat nog te riskant.

© ANP 2021