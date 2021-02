Middelbare scholen gaan vanaf 1 maart weer open

De middelbare scholen gaan vanaf 1 maart weer voor alle leerlingen open.

De leerlingen mogen minimaal een dag per week naar school en volgen de rest van de week thuisonderwijs. Dat heeft het kabinet dinsdag besloten. Scholen mogen zelf maatwerk leveren, laat minister-president Mark Rutte weten.

Het ministerie van Onderwijs onderstreept dat er wel maatregelen gelden zoals 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje, gespreide pauzes en lestijden en vaste looproutes. Scholen mogen, als ze die maatregelen handhaven, ook op andere locaties les gaan geven, zoals sporthallen of kerken.

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en leerlingen die praktijkgerichte lessen in het vmbo volgen, krijgen prioriteit. Ze moeten wel "zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand" houden.

Wanneer een leraar of leerling positief is getest, moet iedereen die langer dan een kwartier dichter dan 1,5 meter in de buurt is geweest in quarantaine.

