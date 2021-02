MBO's vanaf 1 maart weer een dag per week open

Mbo-opleidingen mogen vanaf 1 maart weer gedeeltelijk open, zegt premier Mark Rutte dinsdag tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen.

Alle studenten kunnen vanaf dan weer een dag per week naar school. Daarbij gelden ook alle eerder gemaakte uitzonderingen, zoals voor studenten die examens moeten afleggen, studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten.

Vanaf 3 maart geldt bovendien een uitzondering op de avondklok voor studenten die 's avonds praktijkonderwijs volgen, laat het ministerie van Onderwijs weten.

Volgens onderwijsminister Ingrid van Engelshoven komt "er meer lucht" voor studenten in het mbo. "Een eerste stap, die hard nodig is. Naast de ruimte die er voor kwetsbare studenten, praktijkonderwijs en examens al was, kunnen studenten ook een dag per week reguliere lessen volgen. Elkaar weer iets vaker kunnen ontmoeten is waardevol en belangrijk om de sombere situatie waar veel studenten in verkeren enigszins te verlichten."



Het kabinet gaat bovendien kijken of in een volgende fase hogescholen en universiteiten ook fysiek open kunnen.

Volgens het ministerie kunnen de instellingen zich hier alvast op voorbereiden.

