De Jonge: quarantaineplicht inkomende reizigers komt in maart

De quarantaineplicht voor mensen die vanuit het buitenland naar Nederland reizen, komt in maart, zegt coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond tijdens een persconferentie over corona.

De minister kijkt al maanden hoe hij zo'n plicht moet invoeren, iets wat volgens hem "razend ingewikkeld" is. De quarantaineplicht moet het huidige inreisverbod vanuit onder meer het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika gaan vervangen.

Reizigers uit alle landen moeten nu na aankomst in Nederland tien dagen binnenblijven. Wel kan men die quarantaine verkorten door zich na de vijfde dag te laten testen. Bij een negatieve testuitslag, mag men weer naar buiten.

Volgens De Jonge houdt slechts een kwart van de inkomende reizigers zich goed aan die quarantaine. Daarom is een plicht nodig, zegt hij.



Eerder sprak hij ook over een quarantaineplicht die nog verder gaat dan alleen voor inkomende reizigers. Iedereen die het advies krijgt om thuis te blijven, bijvoorbeeld als iemand besmet is met corona of in contact is geweest met een besmet persoon, zou dan verplicht binnen moeten blijven.

Of en wanneer deze brede quarantaineplicht er komt, is niet bekend.

© ANP 2021