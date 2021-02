Ziyech begint op de bank bij Chelsea tegen Atlético Madrid

Chelsea-trainer Thomas Tuchel heeft in zijn elftal dat dinsdag voor de Champions League tegen Atlético Madrid speelt geen plaats ingeruimd voor Hakim Ziyech.

De van Ajax overgekomen middenvelder begint het duel op de bank, zoals hij dat ook zaterdag in het competitieduel met Southampton deed.

Het duel uit de achtste finales wordt niet in Madrid gespeeld, maar in Boekarest vanwege reisbeperkingen voor personen uit het Verenigd Koninkrijk in Spanje.

Tuchel kan weer beschikken over Kai Havertz en Christian Pulisic, die terugkeerden in de selectie na blessures. Ook zij beginnen op de bank.

Bij Atlético Madrid vormen de Portugees João Félix en de Uruguayaan Luis Suárez de aanval.

