Bondskanselier Merkel: Duitsland zit in derde coronagolf

Duitsland zit in de derde coronagolf. De Duitse bondskanselier Merkel heeft dat tegen haar christendemocratische partijgenoten gezegd tijdens een vergadering, melden ingewijden.

Merkel hamerde erop dat elke versoepeling van de lockdown-maatregelen geleidelijk moet gebeuren.

Elke stap richting terugkeer naar het normale leven moet zorgvuldig zijn, aldus de regeringsleider. Ze wil een jojo-situatie vermijden, waarbij weer beperkingen nodig zijn als het aantal nieuwe infecties snel stijgt.

Merkel had de afgelopen tijd steeds benadrukt dat een derde golf besmettingen moest worden voorkomen, en waarschuwde speciaal voor de mutaties van het coronavirus. Berlijn kondigde daarom eind vorig jaar een reeks drastische maatregelen af. Eind januari volgde een inreisverbod voor personen uit gebieden en landen met het hoogste risico, en daarna grenscontroles in het zuiden. Onlangs werden de eerste versoepelingen besloten, zoals de opening van scholen en kapsalons.



Wat betreft het aantal tot nu toe geregistreerde besmettingen, doet Duitsland het internationaal gezien nog steeds redelijk. Per miljoen inwoners zijn er iets meer dan 28.500 positieve gevallen, in Nederland bijvoorbeeld bijna 62.000. En wat het aantal coronadoden per miljoen inwoners betreft, staat de Bondsrepubliek op 820 tegen 889 in Nederland.

Aan de andere kant gaat het niet zo snel met het vaccineren.

