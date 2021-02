CBR begint 3 maart met wegwerken enorme achterstand in examens

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is "ontzettend blij" te kunnen beginnen met het inhalen van uitgestelde examens.

Dinsdagavond maakte het demissionair kabinet bekend mensen in een reeks contactberoepen, onder wie de rijinstructeurs, vanaf 3 maart toe te staan hun werkzaamheden te hervatten.

Dat betekent dat kandidaten weer rijlessen kunnen volgen en praktijkexamen mogen doen. Bij het CBR is het nog onduidelijk of dat ook geldt voor theorie-examens. Mensen van wie het examen is uitgesteld vanwege de lockdown krijgen als eerste de mogelijkheid een nieuwe afspraak te maken.

Woensdagochtend worden alle kandidaten daarover bericht. "Al gemaakte afspraken vanaf 3 maart gaan we niet verschuiven", aldus een woordvoerder van het CBR. Wel krijgen zij extra ruimte voor lessen indien nodig. Want, benadrukt het CBR, het slagingspercentage moet omhoog.



"We willen alle kandidaten er bewust van maken goed voorbereid naar het examen te komen. Dat kan duizenden herexamens schelen." Het slagingspercentage ligt volgens de woordvoerder net onder de 50 procent.

Het totaal aantal uitgestelde theorie- en praktijkexamens is opgelopen tot meer dan 600.000. Bijna de helft daarvan zijn praktijkexamens. CBR-directeur Alexander Pechtold liet eerder weten dat de wachttijden voor praktijkexamens zonder extra maatregelen zullen oplopen tot zeker twintig weken.

Hij noemde het aantrekken van honderd extra examinatoren, overwerk en tijdelijk afschaffen van de tussentijdse toetsen of examens voor mensen met faalangst als mogelijkheden om de enorme achterstand weg te werken.

