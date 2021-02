NOS in contact met politie over video Journaal-gijzelaar Tarik Z.

De NOS heeft contact met de politie over een video die door de voormalige 'Journaal-gijzelaar' Tarik Z. op een Instagramaccount zou zijn gedeeld.

Dat heeft een woordvoerder van de omroep dinsdag aan het ANP laten weten. Of Z. ook daadwerkelijk achter het account zit, is niet bekend.

In de video stelt iemand zich voor als "de jongen die zes jaar geleden de NOS is binnengevallen". Na zes jaar mediastilte zegt de man in de video te zijn teruggekomen om iedereen "te waarschuwen" voor de NOS en de publieke omroep.

"We hebben kennisgenomen van deze video. Dit houdt de mensen bij de NOS natuurlijk bezig", laat een woordvoerder van de NOS weten. "We hebben dit overgedragen aan de politie en melding gedaan bij Instagram. We staan in nauw contact met de politie."



Tarik Z. drong op 29 januari 2015 gewapend met een gaspistool de studio van het NOS Journaal binnen om zendtijd te eisen. Hij werd kort na zijn actie overmeesterd.

Hij kreeg veertig maanden gevangenisstraf, waarvan 24 voorwaardelijk.

