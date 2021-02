Relschoppers en plunderaars Eindhoven voor de rechter

Vier mannen die op 24 januari betrokken zouden zijn geweest bij de avondklokrellen in Eindhoven staan woensdag voor de politierechter in Den Bosch.

De rellen concentreerden zich die dag onder meer op het Stationsplein, waarbij fikse schade werd aangericht aan station Eindhoven Centraal.

De Jumbovestiging in het stationsgebouw werd geplunderd. Twee van de vier verdachten staan mede daarvoor terecht. Personeel van de supermarkt moest zich verschansen toen de relschoppers de supermarkt bestormden. Een van de vier mannen die woensdag terechtstaan zou de kassalade hebben meegenomen.

Het gaat om een 35-jarige man uit Weert, die eerder deze maand werd aangehouden in de woning van zijn vriendin in Eindhoven. Hij is door politiemensen herkend op camerabeelden.



Een van de andere drie - een 47-jarige man uit Nunspeet - zou onder meer een fiets onder een waterkanon van de politie hebben gegooid. Het waterkanon raakte daardoor beschadigd en kon enige tijd niet worden gebruikt. Daardoor kon de politie niet voorkomen dat relschoppers in het station vernielingen aanrichtten en de Jumbo plunderden.

ProRail heeft de schade aan het station beraamd op enkele tonnen.

