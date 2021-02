'Kabinet wil in hele land basisschoolleraren preventief testen'

Het kabinet wil de komende drie maanden bij wijze van een proef basisschoolleraren door het hele land laten testen op corona, ook als ze geen klachten hebben.

Dat zeggen ingewijden. De proef begint eerst bij een beperkt aantal scholen, maar wordt zo snel mogelijk uitgebreid naar landelijke schaal.

Leraren nemen de sneltest bij zichzelf af of gaan naar een commerciële teststraat. Tijdens de pilot wordt gekeken welke van die methodes het beste werkt, of dat een combinatie het beste is.

Ook wordt gekeken hoe het experiment uitgebreid kan worden naar het middelbaar onderwijs. Hoeveel geld de proef gaat kosten, zou nog niet bekend zijn.



Basisscholen zijn sinds 8 februari weer open, zij het onder strenge voorwaarden. Als er een besmetting is in de klas, gaat iedereen tien dagen in quarantaine. Na de vijfde quarantainedag kan men zich laten testen en bij een negatieve test mag men weer naar buiten.

Er zijn meerdere pilots in het onderwijs gaande, waarmee het kabinet hoopt inzicht te krijgen hoe besmettingen snel worden opgespoord en scholen toch kunnen openblijven. Zo loopt er tot en met eind maart een onderzoek in het middelbaar onderwijs naar sneltesten na een besmetting.



In het hoger onderwijs wordt in acht regio's onderzocht hoe hogescholen en universiteiten weer open kunnen door ook zonder klachten te testen. Die pilot loopt tot 1 mei.

In de regio's Rotterdam, Nijmegen en Den Bosch loopt bovendien een proef naar het zelf afnemen van een test door studenten, voordat ze de les ingaan. Zij krijgen hiervoor digitale begeleiding.

