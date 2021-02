Indonesië weerspreekt bezoek minister aan Myanmar

De Indonesische regering heeft berichten tegengesproken dat minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi donderdag Myanmar bezoekt.

Daar is volgens een regeringswoordvoerder de tijd nog niet rijp voor. Het land zet zich wel in om met beide partijen in het conflict in Myanmar te spreken en naar een oplossing te zoeken.

Dinsdag werd uit Myanmar gemeld dat Marsudi die in Thailand was, donderdag enkele uren Myanmar zou bezoeken. Het zou het eerste hoge bezoek worden aan de militaire junta die 1 februari de macht greep.

In heel het land zijn felle protesten en stakingen gericht tegen de nieuwe machthebbers. De oppositie eist dat de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi weer in functie komt. Zij is naar het zich laat aanzien in november met een grote meerderheid herkozen, maar de coupplegers stellen dat die verkiezingen frauduleus verliepen.

Hoog bezoek blijft mogelijk voor de junta want de buitenlandministers van het Zuidoost-Aziatische samenwerkingsverband ASEAN plannen een vergadering in Myanmar. Het is nog niet duidelijk wanneer die zou zijn.

