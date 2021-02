Ghana ontvangt eerste levering gratis COVAX-vaccins

Ghana is het eerste land ter wereld dat een levering coronavaccins krijgt vanuit het COVAX-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het land krijgt 600.000 doses van het middel van farmaceut AstraZeneca. In Ghana wonen ruim 30 miljoen mensen, met de 600.000 doses kunnen 300.000 mensen worden voorzien van de benodigde twee prikken voor de maximale bescherming tegen het virus.

In het West-Afrikaanse land zijn 80.000 gevallen van het coronavirus vastgesteld en er zijn ruim 580 geregistreerde sterfgevallen aan Covid-19.

Het COVAX-programma van de WHO is bedoeld om landen te helpen die zelf moeite hebben om coronavaccins te kopen. Veel rijke landen en de Europese Unie kopen bijna alle vaccins die op de markt komen op. De WHO hoopt voor het einde van het jaar wereldwijd 2 miljard doses te hebben geleverd.



Als onderdeel van het COVAX-programma zal ook Marokko het het coronavaccin ontvangen, het gaat om meer dan 1,8 miljoen doses van AstraZeneca. Voor Marokko zullen de door de WHO toegezegde vaccins een welkome aanvulling zijn op de doses die de Marokkaanse regering heeft besteld.

Het Noord-Afrikaanse land lanceerde haar vaccinatiecampagne op 28 januari, nadat het zijn eerste zendingen had ontvangen die rechtstreeks waren besteld bij de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm en de Indiase fabriek van AstraZeneca (ISI). Tot nu toe heeft Marokko meer dan 2,6 miljoen mensen gevaccineerd.

