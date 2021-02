Plunderaar Jumbo Eindhoven krijgt acht maanden cel

De politierechter in Den Bosch heeft een 35-jarige man uit Weert veroordeeld tot acht maanden cel, wegens geweld tegen de politie en het plunderen van de Jumbo tijdens de avondklokrellen in Eindhoven op 24 januari.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter in Den Bosch behandelt woensdag vijf strafzaken die uit de hevige rellen in Eindhoven zijn voortgekomen.

Op de bewuste dag verzamelde zich rond het middaguur een menigte op het 18 Septemberplein, uit protest tegen de avondklok. Rond 14.00 uur escaleerde de situatie. De Mobiele Eenheid voerde charges uit en dreef de groep relschoppers, geschat op enkele honderden, richting het Centraal Station van Eindhoven.

Daar richtten de relschoppers een ravage aan, met forse schade tot gevolg. De ruiten van het station werden ingegooid, een auto van ProRail werd in brand gestoken en de Jumbo in het stationsgebouw werd geplunderd.



De verdachte uit Weert, Ruengelo A., gooide volgens de rechter stenen naar de politie en heeft daarbij een politiebus geraakt. Ook nam hij volgens de rechter deel aan de plundering van de Jumbo. Hij heeft een kassalade en een blikje Red Bull uit de winkel meegenomen. A. moet de Jumbo een schadevergoeding van 9950 euro betalen.

Aanwezig als 'reporter'

De politierechter legde de 24-jarige Eindhovenaar Dennis K. zes maanden cel op, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Hij heeft stenen gegooid naar een juwelierszaak, tegen de omver geduwde ProRail-auto geschopt en sigaretten gestolen tijdens de plundering van het Jumbofiliaal.



Naar eigen zeggen was K. vooral als 'reporter' bij de rellen aanwezig (hij filmde met zijn telefoon), maar daarin ging de rechter niet mee. Het OM had negen maanden cel geëist. De rechter matigde de straf, onder meer omdat K. geen strafblad heeft. De man moet schadevergoedingen betalen aan onder meer Jumbo en de leasemaatschappij van de vernielde auto.

De 47-jarige Marcel de R. uit Nunspeet kreeg vijf maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De rechter verklaarde bewezen dat hij een fiets onder een waterkanon van de politie heeft gegooid, waardoor het voertuig een lekke band kreeg en een tijd niet ingezet kon worden.



De R. moet de schade - ruim 2500 euro - vergoeden. De man betuigde spijt. Hij had de fiets gegooid nadat het waterkanon een meisje omver had gespoten.

De rechter zei begrip te hebben voor de wens te demonstreren, maar niet voor wat er in Eindhoven is gebeurd. "Daar heeft de maatschappij met afgrijzen naar gekeken."



© ANP 2021