'Kritiek op Tweede Kamervoorzitter Arib groeit'

Achter de schermen klinkt steeds meer stevige kritiek op Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib,

Dat stelt RTL Nieuws na gesprekken met tien (oud-)politici en ambtelijk betrokkenen bij Hoge Colleges van Staat, zoals de Rekenkamer en Tweede en Eerste Kamer. De betrokkenen worden anoniem opgevoerd.

In het artikel vallen harde woorden. Arib zou "manipulatief" en "leugenachtig" zijn, en de democratie vanuit haar positie ondermijnen. Zo zou ze de verhuizing van het Binnenhof vanwege een aanstaande verbouwing, vanuit haar functie hebben proberen tegen te houden. Ook zou ze ruzie hebben gemaakt met de Raad van State over digitaal stemmen.

In de Kamer zou Arib steeds de PVV voortrekken, omdat ze van die partij steun nodig heeft om in een volgende termijn herkozen te worden. "De PVV mag alles. Ze plant al debatten voor hen in voordat ze zijn aangevraagd," citeert RTL Nieuws een anoniem Kamerlid.



Arib verzet zich in een reactie tegenover de RTL-redactie fel tegen het geschetste beeld. "Wie zulke harde anonieme beschuldigingen optekent, moet die natuurlijk wel kunnen onderbouwen en op zijn minst onderzocht hebben. Dat heb je niet gedaan, wat al blijkt uit het simpele feit dat je het artikel al af hebt, en mij nu pas om een reactie vraagt," zo citeert de redactie haar in het artikel.

Verder zegt ze dat "wanneer personen in Den Haag beschuldigingen uiten en zich bedienen van schadelijke kwalificaties, terwijl de verkiezing van de Kamervoorzitter aanstaande is, het doorgaans geen neutrale buitenstaanders betreft die geen belang hebben bij de toekomstige samenstelling van de Tweede Kamer."

