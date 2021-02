Webcamafperser Aydin C. 180 dagen langer in de cel

Veroordeeld webcamafperser Aydin C. (42) moet van de rechtbank in Amsterdam 180 dagen langer in de cel blijven.

Volgens de rechtbank is niet duidelijk hoe het gevaar op herhaling kan worden ingeperkt, nu C. in de gevangenis heeft geweigerd met de reclassering te praten.

C. kreeg eind 2018 in hoger beroep bijna elf jaar gevangenisstraf voor digitale stalking en afpersing van 33 destijds minderjarige meisjes en een meerderjarig meisje, oplichting van vier homoseksuele mannen en een poging daartoe.

Zijn slachtoffers haalde hij over voor de webcam uit de kleren te gaan en seksuele handelingen te verrichten. De beelden die hij daarvan stiekem maakte, gebruikte hij later voor de afpersing door te dreigen ze te verspreiden.



Het Openbaar Ministerie vroeg twee weken geleden om 540 dagen uitstel van de voorwaardelijke invrijheidstelling, maar de rechtbank noemde dat aantal "te fors". Met de nu opgelegde straf hoopt de rechtbank C. zover te brengen dat hij wel toestemt in overleg over de voorwaarden daarvan. Gedetineerden kunnen daar aanspraak op maken als ze twee derde van hun straf hebben uitgezeten.

Ontkend

C. heeft altijd ontkend en verder voornamelijk gezwegen in de rechtszaal. Afgelopen december werd hij uitgeleverd aan Canada, waar hij apart wordt berecht voor de afpersing van de 15-jarige Amanda Todd. Zij was een van zijn vermeende slachtoffers en maakte in 2012 een einde aan haar leven. Een door haar op YouTube gepost filmpje waarin ze haar wanhoop uitsprak maakte haar zaak wereldnieuws.



Wanneer de zaak in Canada inhoudelijk dient, is nog onbekend. Twee weken geleden zei C., die de behandeling van de zaak toen via een videoverbinding bijwoonde vanuit een Canadese gevangenis, dat in het onderzoek in de zaak-Todd voor hem ontlastend bewijsmateriaal is opgedoken.

Hij zei ook dat later te willen gebruiken voor het indienen van een herzieningsverzoek in Nederland.

© ANP 2021