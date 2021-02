Snelste computer van Afrika ingehuldigd in Marokko

De Mohammed VI Polytechnic Universiteit (UM6P) heeft het African Supercomputing Centre (ASCC) officieel ingehuldigd.

Het nieuwe datacentrum met supercomputer zal high performance computing (HPC) mogelijk maken en onderzoek op het Afrikaanse continent stimuleren.

Een supercomputer is een computer met een buitengewoon grote bewerkingscapaciteit of rekenvermogen, zo ook de supercomputer van Afrika. De machine bevat meer dan 69.000 CPU-kernen, meer dan 8.000 terabyte aan opslagruimte en meer dan 1.300 servers voor zijn netwerkmogelijkheden.

De nieuwe onderzoeksfaciliteit is een initiatief van UM6P, de Universiteit van Cambridge en technologiebedrijven Dell en Intel. De ASCC heeft tot doel rekenkracht te leveren voor essentieel onderzoek in Afrika op het gebied van kunstmatige intelligentie, data-analyse, genomica, voedselzekerheid, landbouw en mijnbouw.



In de afgelopen decennia is high-performance computing een essentieel hulpmiddel geworden voor wetenschappers. Het nieuwe datacenter van UM6P maakt het mogelijk onderzoeken sneller uit te voeren en vormt daarmee een nieuw waardevol onderzoeksinstrument voor wetenschappers in Marokko en in heel Afrika.

Naast de bijdrage aan het Afrikaanse continent zal de supercomputer ook helpen de digitale soevereiniteit van Marokko te garanderen en nieuwe digitale diensten te ontwikkelen, aldus UM6P in een persbericht.

