Ex-premier Benkirane voorstander van uitvoeren doodstraf

De voormalige premier van Marokko Abdelillah Benkirane wil dat de doodstraf weer wordt uitgevoerd.

Benkirane voert aan dat het terecht is dat de strafmaat nog steeds onderdeel is van het Wetboek van Strafrecht.

"Ik groet het Marokkaanse rechtssysteem en de Marokkaanse wetgever omdat hij de doodstraf heeft gehandhaafd, en ik vind dat de doodstraf ook moet worden toegepast", zegt Benkirane tijdens een bijeenkomst van de Nationale Unie. "Waarom worden gevangenen die de doodstraf opgelegd hebben gekregen een leven lang op? We maken het de gevangene en onszelf lastig", vroeg hij.

Benkirane liet zich ook uit over Artikel 490, het artikel stelt buitenechtelijke seks strafbaar. Het onderwerp is sinds de veroordeling van journaliste Hajar Raissouni en wraakporno-slachtoffer Hanae weer helemaal actueel. De PJD-politicus geeft aan dat de Islam de daad enkel strafbaar stelt bij vier getuigenissen.





Israël

Over de recente verzoening met Israël zei Benkirane dat het voor de gewone man onmogelijk is om het tij te keren. "We hebben begrip getoond voor het welzijn van ons land. De beslissing werd genomen door de koning. We kunnen hem daarin alleen maar steunen, of het nu gaat om de zuidelijke provincies of Palestina", voegde Benkirane toe.

In eerdere verklaringen gaf Benkirane al aan dat de kritiek op Kamerleden en ministers onterecht zou zijn. Eind december schoot hij premiers Saad Eddine El Othmani te hulp nadat een aantal leden van zijn partij (PJD) de regeringsleider hadden opgeroepen op te stappen na de formalisering van de omstreden normalisatiedeal met Israël.



"We bevinden ons in een externe strijd en we kunnen de staat niet in de steek laten", zei hij destijds. Hij benadrukte dat de PJD-partij geen gewone instelling is maar een orgaan dat deel uitmaakt van de regeringscoalitie en dat het daarom noodzakelijk is beslissingen te ondersteunen die Marokko ten goede komen.

De invloedrijke politicus, die tevens secretaris-generaal was van de PJD, benadrukte dat zijn partij een aanzienlijk stem heeft in zowel het land als de regering, en hoewel de partij er voor kan kiezen de regering de rug toe te keren zou het nu ongepast zijn omdat het land brede nationale steun nodig heeft, betoogde Benkirane.

