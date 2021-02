Marokko en Turkije willen banden herstellen na kortstondige handelsstrijd

De twee landen lijken vastbesloten de banden te consolideren en het recente handelsgeschil achter zich te laten.

De Turkse ambassadeur in Rabat, Ahmet Aydin Dogan, besprak vorige week de samenwerking en handel met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Marokko, Habib El Malki.

Met de vriendschappelijke ontmoeting werd tevens het einde gemarkeerd van Dogans diplomatieke missie in Marokko. De twee functionarissen grepen de gelegenheid aan om te spreken over het verbreden van de bilaterale samenwerking tussen de twee landen.

De Turkse ambassadeur uitte zijn tevredenheid over de banden tussen Marokko en Turkije en legde uit dat de voortdurende dialoog te danken is aan de recente verlenging van hun vrijhandelsovereenkomst ten voordele van beide landen. Aydin Dogan heeft El Malki uitgenodigd voor een werkbezoek aan Turkije en zei dat het nodig is om verder te praten over de versterking van diplomatieke en handelspartnerschappen tussen de twee landen.



Op zijn beurt benadrukte El Malki het investeringspotentieel en de economische kansen die zijn ontstaan ​​in de zuidelijke provincies van Marokko. Hij nodigde Turkse investeerders uit om deel te nemen aan de ontwikkelings- en investeringsrace die de regio de afgelopen maanden heeft meegemaakt. El Malki noemde het benutten van het veelbelovende investeringspotentieel van de Zuid-Marokkaanse regio's een vruchtbare manier om de snelgroeiende handelsbetrekkingen tussen Marokko en Turkije te versterken.

Op het hoogtepunt van de El Guerguerate-crisis in november 2020, nadat Marokko middels een militaire operatie een wegblokkade van ​​Polisario-separatisten had opgeheven, was Turkije een van de landen die het standpunt van Marokko over de Sahara-kwestie ondersteunden.



De ontmoeting tussen de twee topambtenaren gebeurt in de nasleep van het verhitte handelsconflict tussen Rabat en Ankara. In november 2019 dreigde Marokko de vrijhandelsovereenkomst met Turkije op te zeggen, Rabat voerde aan dat de overeenkomst uit 2006 de Marokkaanse economie niet ten goede zou komen.

Handelsminister Moulay Hafid Elalamy meldde begin 2020 dat Marokko zo'n $ 2 miljard heeft misgelopen door de ongebalanceerde handelsovereenkomst met Turkije.

© MAROKKO.NL 2021