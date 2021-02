Casablanca gestart met aanleg derde en vierde tramlijn

Casa Transports SA is gestart met de bouwwerkzaamheden voor de derde en vierde tramlijn

Dat meldt het vervoersbedrijf in een persbericht. Het doel van de twee tramlijnen is om de reistijd in de economische hoofdstad te verkorten.

Casa Transports SA exploiteert momenteel twee tramlijnen die samen 47-kilometer afleggen. De nieuwe T3-tramlijn zal 20 stations bedienen en strekt zich uit over 14 kilometer.

De T4-tramlijn bedient 19 stations over een afstand van 12,5 kilometer. De werkzaamheden aan de T4-lijn vereisen de bouw van twee bruggen ter hoogte van de kruising van de ONCF-treinsporen, evenals de A3-snelweg en twee opritten.



Het bouwproject omvat ook de aanleg van een remise in de wijk Lahrayouine, deze zal naast de faciliteit in Sidi Moumen en Sidi Bernoussi dienen als onderhoudscentrum voor de tramvoertuigen.

Het totale project kost 7 miljard DH (€ 650 miljoen) en zal naar verwachting eind 2023 worden opgeleverd.

