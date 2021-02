Marokko: Uitrol 5G uiterlijk 2025

Naar verwachting zal de vijfde generatie van het mobiele netwerk (5G) in 2024, uiterlijk 2025 klaar zijn voor gebruik.

Dat zegt telecomexpert Khalid Ziani tegen nieuwsdienst Medias24. Marokkanen zullen dus nog even moeten wachten op supersnel mobiel internet via 5G, de opvolger van het huidige 4G.

In Marokko zijn telecomexploitanten al twee jaar klaar en wachten momenteel op telecomwaakhond ANRT voor de toekenning van exploitatievergunningen. De toekenning van deze licenties zal echter pas eind 2022 plaatsvinden, of zelfs in 2023, zegt een woordvoerder van ANRT tegen Medias24.

Het 5G netwerk maakt onder andere heel snel mobiel internet mogelijk, in theorie wel 20 gigabit (20.000 megabit) per seconde. Ook is de capaciteit van het 5G netwerk veel groter dan bij 4G. Er worden meer èn hogere frequenties gebruikt en dat zorgt voor een betere dekking, bereik en minder belasting van het netwerk. Er kan veel meer data worden verzonden tussen apparaten onderling.



In Nederland staat 5G bij T-Mobile in grote delen van het land al aan, landelijke dekking volgt dit jaar. VodafoneZiggo geeft aan dat 5G voor 80% van de Nederlanders beschikbaar is en bij KPN is 5G nu nog voorbehouden aan de Randstad. Ook in andere landen is 5G op steeds meer plekken beschikbaar.

Volgens Ziani zit Marokko nog in de "studie- en identificatiefase". De planning van de uitrol wordt uitvoerig bestudeerd om dekkingsgaten te elimineren. In heel het land moet straks 5G beschikbaar zijn, stelt Ziani. "We kunnen het ons niet veroorloven om plekken op ons grondgebied te hebben die niet toegankelijk zijn", benadrukt hij.



Ook in Marokko zijn veel zorgen over de gevolgen voor de gezondheid door 5G. De straling van de antennes in het 5G-netwerk zou schadelijk zijn. Voor een goed bereik breiden providers hun netwerk uit met heel veel nieuwe zendmasten. Dat zorgt voor angst voor de negatieve effecten van straling.

"Alle onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan, hebben aangetoond dat er geen oorzaak en gevolg-fenomeen is waargenomen. Het is niet wetenschappelijk vastgesteld", zegt Ziani. "We worden tegenwoordig blootgesteld aan apparaten die meer elektromagnetische golven uitzenden dan 5G-telefoons of zendmasten", voert hij aan. "De straling van de zendmasten is tien keer lager dan de alarmdrempel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO".

"We moeten niet uit angst handelen", zegt Ziani. "We lopen het risico achter te lopen op de rest van de wereld, aangezien we compatibiliteitsproblemen zullen krijgen op het niveau van communicatie en informatie-uitwisseling. We lopen het risico onszelf de capaciteit te ontnemen op de mogelijkheden van telegeneeskunde, e-learning enz. flink uit te breiden", aldus Ziani.

