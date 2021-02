Viruswaarheid: overheid moet onjuiste info vaccinaties staken

Actiegroep Viruswaarheid en de Nederlandse staat stonden wederom tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag.

Woensdag ging het om een kort geding waarin de actiegroep eist dat de Staat overgaat tot rectificatie van "onjuiste en onvolledige en daardoor onrechtmatige berichtgeving aan de Nederlandse burger" op het gebied van Covid-vaccinaties.

Ook wil de actiegroep dat de voorlichtingscampagnes worden gestaakt. Volgens Viruswaarheid is er momenteel nog onvoldoende bekend over de gevolgen op lange termijn van de coronavaccinaties en over de bijwerkingen. "Effecten voor kinderen zijn niet bekend, ook de effecten voor zwangere vrouwen niet. Je stelt gezonde mensen bloot aan een potentieel gevaar", aldus de advocaat van Viruswaarheid. Ook vindt de groep dat de Nederlandse overheid onjuiste informatie geeft en gebruikmaakt van "drang en/of dwang bij suggestieve campagnes".

De Staat liet in een reactie weten dat er op geen enkele manier sprake is van misleidende of onjuiste informatie en drang of dwang. "Alle informatie is controleerbaar en gebaseerd op openbare bronnen." De landsadvocaat voegt daaraan toe: "Vaccinatie is niet verplicht."



Viruswaarheid heeft de afgelopen maanden over de coronamaatregelen al meerdere kort gedingen aangespannen tegen onder meer de Staat, het RIVM en gemeenten. Meestal besliste de rechter niet in het voordeel van de actiegroep, maar vorige week won Viruswaarheid wel een erg belangrijke zaak: over de avondklok. Volgens de rechter moest deze opgeheven worden. De Staat ging per kerende post in hoger beroep en door politieke spoedprocedures was de avondklok enkele uren later weer in ere hersteld. Vrijdag doet het hof in hoger beroep uitspraak.

In de kwestie van woensdag over de vaccinaties doet de rechter op 10 maart uitspraak.

