Overleg tussen buitenlandministers Marokko en Spanje

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita heeft dinsdag video-overleg gehad met zijn Spaanse tegenhanger Arancha Gonzalez Laya.

Het is het eerste contact tussen de twee ministers dit jaar. Het gesprek viel samen met de verschijning van Gonzalez Laya voor het Spaanse Senaat om een ​​mondelinge vraag over de El Guerguerate-crisis te beantwoorden. Gonzalez Laya heeft zich de afgelopen weken vaker moeten verantwoorden over de Sahara-kwestie.

Volgens de verklaring van het kantoor van Gonzalez Laya ging het gesprek over het versterken van de samenwerking tussen de twee buurlanden op economisch, cultureel en educatief gebied. Ook regionale kwesties werden besproken, onder meer de veiligheidssituatie in de Sahel-regio.

Marokko en Spanje zijn vastbesloten een diplomatieke bijeenkomst te houden zodra de epidemiologische situatie dat toelaat. De ministers spraken lovend over de "veerkracht van de bilaterale" betrekkingen tussen de twee landen.



Het is echter niet duidelijk wanneer de eerstvolgende top zal plaatsvinden. Aanvankelijk stond deze gepland voor 17 december maar werd meermaals door Spanje uitgesteld. Volgens González Laya is de uitstel het gevolg van de "huidige gezondheidssituatie". Ze ontkende stellig dat er enig "politiek motief" achter zou schuilen.

Het botert al een tijd niet helemaal tussen Marokko en Spanje. Recentelijk is dat het gevolg van de Sahara-kwestie, onenigheid over de soevereiniteit over de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla, geruchten over de verhuizing van de Amerikaanse legerbasis vanuit het Spaanse Cadiz naar de Marokkaanse Sahara, de economische gevolgen van de Brexit voor beide landen en de daaruit voortvloeiende irritaties bij Spaanse boeren en ondernemers en de komst van een handelszone in Fnideq om de smokkeleconomie in Ceuta en Melilla de das om te doen.

© MAROKKO.NL 2021