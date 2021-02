Marokkaanse regering bespreekt legalisering cannabis

De Marokkaanse regeringsraad zal donderdag een wetsvoorstel over de legalisering van cannabis bespreken

Dat meldt de regering in een verklaring, daarbij werd verder geen details verstrekt over het wetsvoorstel. Premier Saad Eddine El Othmani zal de regeringsraad voorzitten.

De aankondiging over de bespreking van het wetsvoorstel komt slechts een paar maanden nadat Marokko heeft gestemd om cannabis te verwijderen uit de VN-drugslijst die bepaalt dat de drug geen therapeutische werking zou hebben. Daarmee erkende het land officieel de medicinale werking van cannabis.

Marokko was het enige UNODC-lid in de MENA-regio (Noord-Afrika en het Midden-Oosten) dat "ja" stemde en was slechts één van de twee Afrikaanse landen die dat deden. Zuid-Afrika stemde vóór, alsook Nederland. Algerije, Bahrein en Egypte hebben tegen de beslissing gestemd.



Het gebruik van cannabis is illegaal in Marokko; maar de drug behoort nog steeds tot de meest gebruikte kruiden in Marokko en wordt wereldwijd door miljoenen gebruikt voor medicinaal en recreatief gebruik.

De legalisatie van het gewas heeft grote economische gevolgen voor Marokko. Eeuwenlange teelt van de cannabisplant in het Noord-Afrikaanse land maakt het één van de belangrijkste kandidaten om een ​​bloeiende industrie op te bouwen.



Marokko bevoorraadt momenteel 70% van de Europese cannabismarkt, evenals de binnenlandse vraag, en zou aanzienlijke voordelen kunnen halen uit de productie en belasting van het geroemde maar omstreden product.

Volgens een rapport van 'Prohibtion Partners' over de legale cannabisindustrie in Afrika kan het continent aanzienlijke voordelen behalen door cannabis te legaliseren. De legale cannabismarkt van Afrika zou tegen 2023 jaarlijks meer dan $7,1 miljard dollar waard kunnen zijn.



In Marokko wordt het debat over de legalisering van cannabisgebruik voornamelijk aangejaagd door de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit (PAM) en de Istiqlal-partij. PAM) had begin dit jaar twee nieuwe wetsvoorstellen ingediend om de cannabisteelt te legaliseren.

Aan de andere kant heeft de regerende PJD-partij zich altijd krachtig verzet tegen de voorstellen.

