Amsterdam: beperkt toegang tot het Vondelpark en meer toezicht

De zijingangen van het Vondelpark in Amsterdam blijven vanaf donderdag gesloten.

Ook komt er extra toezicht bij de twee hoofdingangen. Dat heeft burgemeester Femke Halsema woensdagavond besloten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie.

Woensdagmiddag greep de politie in omdat het in het park te druk was en de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Bij optreden van de politie werd met flessen gegooid en werden twee personen aangehouden.

Deze beperkte toegang tot het park moet volgens de gemeente leiden tot minder drukte. De gemeente monitort de drukte en handhaving is extra alert op doorstroming en groepsvorming. Als deze maatregelen niet het gewenste effect bereiken dan zal het Vondelpark volledig worden afgesloten voor het publiek, laat de gemeente weten.



Sinds zondag heeft de politie twee keer moeten optreden tegen groepen feestende parkbezoekers die van het mooie weer genoten en massaal de coronaregels overtraden. "De driehoek heeft begrip voor Amsterdammers die de buitenruimte op zoeken tijdens dit vroege voorjaar, maar accepteert geen doelbewuste overtreding van de regels met alle risico’s voor de volksgezondheid die daarop volgen", aldus de gemeente.

De driehoek (burgemeester, justitie en politie) stelt daarom nu deze "afkoelperiode" in. Het Vondelpark blijft open, omdat de openbare ruimte in de stad schaars is. De maatregelen gaan voor onbepaalde tijd in.

