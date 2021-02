Vijf Rotterdamse agenten berispt vanwege racisme in appgroep

Vijf Rotterdamse agenten krijgen een schriftelijke berisping vanwege racisme in een appgroep met collega's in 2019.

Dat is de lichtst mogelijke straf die de politie medewerkers kan geven. De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke ziet het niet als een incident en wil dat er een breder onderzoek naar discriminatie binnen het politiekorps komt.

"Deze collega’s hebben veel mensen geraakt en teleurgesteld", aldus Westerbeke in een verklaring. "Ik schrok van de uitlatingen in de berichten. Ik vind ze discriminerend, racistisch en kwetsend."

In 2020 kwamen de racistische uitingen één keer naar buiten, maar uit het onderzoek blijkt dat er vaker sprake was van racisme in de appgroep. Daarom is vastgesteld dat de agenten verzuimd hebben hun plicht te doen.



Volgens de politiechef is gebleken dat de betreffende politieagenten "hun werk zonder aanzien des persoons doen en hulp bieden aan iedereen die dat nodig heeft". Hij zegt in een interview met NRC dat het gaat om zaken van twee jaar oud en dat de agenten "oprecht spijt" hebben. Daarom vindt Westerbeke de lichte straf terecht. Een zwaardere straf had volgens hem geen meerwaarde gehad.

Zes politieagenten deden racistische uitlatingen in de chat. Een van hen is geen agent meer en zit inmiddels vast omdat hij informatie had gelekt uit een drugsonderzoek.

