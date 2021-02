Supermarkt Dirk wil met petitie btw op groente en fruit verlagen

Supermarktketen Dirk wil dat de btw op groente en fruit wordt verlaagd van 9 naar 6 procent.

De grootgrutter is daarvoor een petitie begonnen, onder het motto 'de tijd is rijp'. Met grote advertenties in de dagbladen kondigt Dirk de petitie aan.

Volgens de supermarkt is de prijs van gezond eten veel harder gestegen dan de prijs van ongezond eten. "Hierdoor is kiezen voor gezond soms helemaal geen keuze", staat in de advertentie van de super, die aangeeft zijn groente en fruit zo voordelig mogelijk aan te bieden.

"Om de groente en fruit nóg voordeliger te maken, doen we daarom een beroep op de overheid en pleiten we voor een btw-verlaging op groente en fruit van 9 procent naar 6 procent", aldus Dirk, die niet alleen consumenten, maar ook andere supermarktketens oproept om de petitie op de site detijdisrijp.nl te tekenen.

© ANP 2021